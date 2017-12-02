Наро-Фоминск, Московская область, 2 декабря, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Жители подмосковного Наро-Фоминска вышли на митинг против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в районе поселка Могутово, расположенного менее чем в пяти километрах от города. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательного завода

ИА REGNUM Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательного завода

Речь идёт о мусоросжигательном заводе, который будет построен между населенными пунктами Савеловка и Могутово, расположенными рядом с Наро-Фоминском. МСЗ будет построен в рамках программы, которая нацелена на реформу системы обращения с отходами в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске. Мощность каждого из четырех предполагаемых МСЗ составит 700 тыс. тонн сжигаемого мусора в год.

ИА REGNUM Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательного завода

Напомним, решение о строительстве в Московской области четырех мощных МСЗ было принято правительством РФ 21 декабря 2016 года. Проект этот называется «Чистая страна».

ИА REGNUM Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательного завода

Известно, что МСЗ под Наро-Фоминском будет построен по уже в общем-то устаревшей технологии. Заводы такого типа производят из трех тонн мусора одну тонну золы. Планируемое количество золы после сжигания — около 230 000 тонн ежегодно. При этом данная зола будет крайне токсична.

ИА REGNUM Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательного завода

Чтобы где-то хранить такое количество токсичной золы, рядом с МСЗ может быть размещен полигон радиоактивных отходов или предприятие по понижению класса опасности золы. С учетом требований экономической целесообразности, скорее всего речь идет именно о полигоне, на который будут сваливать токсичную золу.

ИА REGNUM Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательного завода

Кроме того, технологический процесс сжигания мусора предполагает значительные выбросы в атмосферу продуктов горения. В воздух могут попадать тяжелые металлы и диоксины, которые могут вызвать онкологические заболевания.

ИА REGNUM Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательного завода

Все это крайне беспокоит жителей Наро-Фоминска и близлежащих населенных пунктов, в связи с чем они и вышли на митинг протеста в центре города у памятника Владимиру Ленину. В митинге участвуют несколько сотен человек.

ИА REGNUM Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательного завода

Стоит отметить, что протесты в Наро-Фоминске против строительства МСЗ в окрестностях города начались практически сразу после того, как стало известно об этом проекте. Жители уже не первый раз выходят на подобные митинги, но власть по-прежнему глуха к их требованиям.

ИА REGNUM Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательного завода

Участники митинга справедливо указывают, что строительство МСЗ в том виде, в котором оно предполагается сейчас, будет наносить вред здоровью людей, проживающих поблизости, и оставшейся природе района.

ИА REGNUM Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательного завода

К слову, участники митинга не говорят о том, что мусор вообще не надо перерабатывать, а требуют современных способов его переработки. В частности, участники митинга считают, что в России давно пора внедрять систему раздельного сбора и вторичной переработки отходов.

Ряд экспертов считают, что сжигание отходов — самый опасный с экологической точки зрения метод обращения с отходами, он приводит к уничтожению ресурсов, выбросам в воздух токсичных веществ и образованию токсичной золы. Кроме того, это и самый дорогой из всех способов избавления от ТБО.