Нижний Новгород, 2 декабря, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы, исполняющий обязанности секретаря политического совета нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Булавинов задержан правоохранительными органами за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщают нижегородские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

(сс) George Hodan Арест

Сообщается, что Булавинов, который в прошлом был мэром Нижнего Новгорода (2002 — 2010 годы), а сейчас является членом фракции «Единой России» в Государственной думе, был задержан в состояниисильного алкогольного опьянения на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Он находился за рулем легкового автомобиля.

После задержания Булавинов был доставлен в больницу №33 для медицинского освидетельствования.

Стоит отметить, что лицо, находящееся за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии может быть задержано несмотря на наличие депутатской неприкосновенности. По действующему законодательству, депутат Государственной думы не может быть задержан, арестован и подвергнут обыску, за исключением случаев задержания на месте преступления. Это как раз случай Булавинова.

Примечательно, что совсем недавно, 13 ноября, Булавинов был назначен исполняющим полномочия секретаря нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия».

Депутатом Государственной думы Булавинов стал после того, как одержал победу в 132-м одномандатном округе Нижнего Новгорода. В Государственной думе он был избран заместителем председателя комитета под жилищно-коммунальному хозяйству.