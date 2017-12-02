Малоярославецкий район, Калужская область, 2 декабря, 2017, 12:05 — ИА Регнум. В посёлке Оболенское Малоярославецкого района Калужской области пожар унёс жизни семи человек. Тела погибших были найдены после ликвидации загорания пожарно-спасательными подразделениями МЧС на месте пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СКР.

Оперативная съемка пресс-службы СУ СКР по Калужской области Место происшествия

Пожар возник 2 декабря 2017 года около 5:00. По предварительным данным, на момент ЧП в доме находились женщина 1953 года рождения, ее четверо сыновей в возрасте от 36 до 44 лет и двое детей одного и двух лет.

В результате пожара одноэтажный деревянный жилой дом сгорел полностью. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая исполняющим обязанности руководителя регионального управления СКР Вадимом Коробовым. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на следственные органы, в период с 20 по 26 ноября 2017 года в калужском регионе на пожаре погибли четыре человека, сгорело два частных дома и квартира.

Между тем, по данным Главного управления МЧС России по Калужской области, в январе — октябре 2017 года на территории региона произошло 788 пожаров, на которых погибли 60 человек.