Вашингтон, 2 декабря, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ещё до инаугурации Дональда Трампа обсуждал свои контакты с представителями российских властей с зятем нынешнего президента США Джарежом Кушнером, который сейчас является старшим советником Белого дома. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Trump CAUCUS Джаред Кушнер с семьей

Утверждается, что Кушнер сам поручил Флинну, который тогда занимал должность советника избирательного штаба Трампа, связаться с российскими представителями по поводу обсуждения в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций резолюции по Израилю.

Стоит отметить, что резолюция Совбеза ООН с требованием к Израилю немедленно прекратить строительство поселений на палестинских территориях, была принята 23 декабря 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Флинн был советником президента Трампа по национальной безопасности с 20 января по 13 февраля 2017 года. Ему пришлось уйти в отставку из-за скандала, раздутого американскими демократическими СМИ. Выяснилось, что Флинн контактировал с послом Российской Федерации в США в период президентской гонки. В самих этих контактах нет ничего предосудительного, однако демократическая пресса представила все так, как будто Флинн — чуть ли не российский шпион.

Экс-советник уже давал показания по «российскому делу» и вроде бы про него начали забывать, но не тут то было.

Так, 1 декабря, Флинн признался в суде в даче ложных показаний ФБР по «российскому делу». Теперь экс-советник заявляет, что действовал по указанию команды Трампа и готов дать показания против президента и других работников нынешней администрации.