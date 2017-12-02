Москва, 2 декабря, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Пресс-служба международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) дала разъяснения насчет информации об увольнении Александра Маслякова.

Kremlin.ru КВН

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная правозащитная организация Transparency International опубликовала исследование, в котором утверждается, что при управлении Масляковым ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» имеет место быть конфликт интересов.

Дело в том, что Масляков, будучи руководителем ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» передал в собственность Телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК»), учредителем которого является он сам, кинотеатр «Гавана».

Организация в мае 2017 года подала заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении деятельности Маслякова. Прокуратура ответила, что данная сделка была согласована с департаментом имущества Москвы.

Но Transparency International решила оспорить этот ответ в Генеральной прокуратуре. После этого правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.

В пресс-службе международного союза КВН отметили, что на самом деле увольнение было инициативой самого Маслякова, для того, чтобы привести его трудовую деятельность в соответствие с требованиями федерального законодательства. При этом в союзе КВН подчеркнули, что увольнение Маслякова вообще никак не связано с расследованием Transparency International.

Более того, Масляков ничего не знал о расследовании Transparency International в отношении него и сложил свои полномочия директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» на момент поступления запроса от организации в прокуратуру. Увольнение Маслякова произошло в полном соответствии с требованиями закона.

Ведущий Первого канала и один из членов жюри КВН Валдис Пельш в интервью RT прокомментировал ситуацию с увольнением Маслякова.

По словам Пельша, Масляков все равно останется «у руля» КВН, даже несмотря на сложение части формальных полномочий.

«Это тот человек, на котором всё держится», — подчеркнул Пельш.