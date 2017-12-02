Одесса, Украина, 2 декабря, 2017, 10:12 — ИА Регнум. В Одессе сотрудники полиции ограбили инкассаторский фургон. Об этом накануне, 1 декабря, пишет местная газета «Думская».

Tohaomg Украинская полиция

Сообщается, что Департамент внутренней безопасности национальной полиции Украины разоблачил преступную группу, которую создали три сотрудника следственного управления ГУНП в Одесской области.

Выяснилось, что 29-летний капитан полиции, два старших следователя и заместитель начальника отдела смогли ограбить инкассаторский фургон хитрым способом.

Полицейские сфабриковали уголовное дело, в рамках которого провели обыск инкассаторского фургона. В время обыска они стащили две сумки с деньгами, в которых было $120 тыс.

Уточняется, что дело было сфабриковано по заявлению несуществующего лица о совершении в отношении него мошенничества.

Несуществующий потерпевший «сообщил», что у него якобы выманили деньги, передвигавшиеся на инкассаторской машине люди. По этому заявлению следователи начали «расследовать» уголовное дело, к которому даже успели присоединить составленный ими же протокол допроса «заявителя», который указал, что «мошенники» якобы торгуют огнестрельным оружием.

Более того, на задние сиденья инкассаторского автомобиля во время обыска следователи подложили сумку с оружием. В итоге под протокол был «выявлен и изъят» заряженный магазин от автомата Калашникова и пистолет «Зораки» с восемью патронами.

А вот о том, что следователи прихватили из инкассаторской машины $120 тыс. ни в одной из «документов» не сказано.

Вскрыть преступление смогло управление внутренней безопасности Национальной полиции Украины (НПУ) вместе с работниками Службы безопасности (СБУ) и прокуратуры. Теперь бывшим сотрудникам правоохранительных органов грозит до 15 лет тюрьмы.