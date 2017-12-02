Тбилиси, 2 декабря, 2017, 10:04 — ИА Регнум. ПАСЕ в связи с запланированными в правительстве Грузии структурными изменениями советует руководству страны обратить особое внимание на деятельность Службы госбезопасности и усилить над ней парламентский контроль.

Adrian Grycuk ПАСЕ

С таким призывом к правительству обратились содокладчики ПАСЕ по Грузии Керстин Лундгрен (Швеция) и Титус Корлэцян (Румыния), которые обнародовали на официальном сайте ассамблеи свой доклад по итогам визита в Тбилиси, проходившего 20−22 ноября.

«В контексте необходимости укрепления системы сдерживания и баланса мы призываем правительство обеспечить надлежащий парламентский контроль над службами национальной безопасности. Это особенно важно, учитывая растущее значение служб безопасности в управлении страной, что выражается в запланированном слиянии Службы внешней разведки со Службой госбезопасности», — говорится в докладе представителей ПАСЕ.

Керстин Лундгрен и Титус Корлэцян в целом позитивно оценивают принятые в Грузии поправки в Конституцию , но выражают сожаление в связи с отсрочкой введения пропорциональной системы выборов парламента до 2024 года.

«Они (содокладчики) выразили сожаление в связи с тем, что введение пропорциональных выборов, которые они считают необходимыми для обеспечения плюрализма демократической ситуации в Грузии, было отложено до следующих выборов. В этой связи содокладчики призвали парламент Грузии рассмотреть вопрос принятия дополнительных мер по усовершенствованию системы сдерживания и баланса и дальнейшего усиления роли оппозиции в управлении страной», — отмечается в сообщении на сайте ПАСЕ.

Следующий визит с целью мониторинга ситуации в Грузии Керстин Лундгрен и Титус Корлэцян планируют нанести в первой половине 2018 года.