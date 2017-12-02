Сан-Франциско, США, 2 декабря, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов смог только снаружи осмотреть здание российского генерального консульства в Сан-Франциско и резиденцию консула. Об этом дипломат сообщил сегодня, 2 декабря, на встрече со студентами Стэнфордского университета.

Eugene Zelenko Генеральное консульство Российской Федерации в Сан-Франциско

Антонов рассказал, что перед своей поездкой в Калифорнию он направил в Государственный департамент США запрос только на то, чтобы войти в здание генерального консульства Российской-Федерации в Сан-Франциско. Однако ответ американского внешнеполитического ведомства был отрицательным.

«Я не понимаю, как я угрожаю безопасности США, посещая российскую собственность, — отметил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что от американской стороны не поступило никаких объяснений на этот счет.

«Сегодня я посетил эту огороженную территорию. Я посмотрел на мое здание, ведь это российское здание, это по-прежнему российская собственность. Там был офицер, он подошел к моей группе и спросил, что мы там делаем», — рассказал Антонов.

Он также поведал, что посетил территорию вокруг здания, являющегося резиденцией генерального консула. Антонов отметил, что здания очень хорошие и можно только порадоваться, что у России есть такая собственность в Сан-Франциско.

«И, конечно, я мечтаю о том, чтобы вернуть нашу собственность и восстановить деятельность генконсульства, поскольку я уверен, что это будет полезно и для США, и для РФ», — подчеркнул дипломат.