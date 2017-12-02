Киев, 2 декабря, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко вынужден носить под одеждой инсулиновую помпу, так как часто присутствует на долгих встречах и совещаниях. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает украинское издание «Вести».

David-i98 Инсулиновая помпа

В сети интернет давно циркулируют различные фотографии, на которых видно, что Порошенко под одеждой носит какие-то предметы. Пользователи предполагали, что Порошенко носит бронежилет, так как опасается покушения.

Однако, по данным источника «Вестей», на самом деле под одеждой Порошенко носит инсулиновую помпу, так как страдает диабетом.

«Петр Алексеевич вынужден носить инсулиновую помпу, поскольку часто бывает на долгих встречах, совещаниях. И аппарат — это выход для него», — рассказал источник издания.

Инсулиновая помпа — это специальный прибор, который вводит в кровь инсулин, если у больного нет возможности сделать инъекцию.

Стоит отметить, что администрация президента Украины никак официально не комментирует состояние здоровья Порошенко. Сам он ранее заявлял, что не есть сладкого.

Примечательно, что свой бизнес Порошенко построил именно на производстве кондитерских изделий.