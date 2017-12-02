Ульсан, Южная Корея, 28 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Новые железные дороги, которые откроют на юго-востоке Южной Кореи, могут сыграть ключевую роль в железнодорожной сети Восточной Азии с выходом в Европу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

(сс) MichaelGaida Железная дорога

Данное заявление он сделал 28 декабря в ходе церемонии запуска сети железных дорог протяжённостью 142 км, которые соединяют пять городов в провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо.

Отметим, что соединение железных дорог Южной Кореи и стран Восточной Азии является частью инициативы мирного процесса на Корейском полуострове, которую южнокорейский лидер представил в 2018 году. Проект направлен на соединение железных дорог Южной Кореи и КНДР и продление межкорейской железной дороги до Китая, Монголии и, в конечном итоге, до Европы.

Президент Южной Кореи также сказал, что соединение линий метрополитена таких городов, как Ульсан и Пусан, поможет сбалансированному развитию страны и расширению регионального сотрудничества.

Он также пообещал, что правительство будет реализовывать аналогичные железнодорожные проекты в других регионах.