Луганск, 2 декабря, 2017, 08:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины девять раз произвели обстрел позиций войск Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на военное ведомство республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Сообщается, что обстрелам подверглись позиции войск ЛНР в районах Первомайска, посёлка городского типа Калиново, сёл Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Веселогоровка, Сокольники и Калиново-Борщеватое.

Украинские военные вели огонь из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения боевых машин пехоты (БМП), станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.

Напомним, 1 декабря власти ЛНР сообщили о восьми нарушениях режима перемирия со стороны украинских военных.