Москва, 2 декабря, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» из-за обильных снегопадов в Москве вынужден был отменить 20 рейсов. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщается на сайте авиакомпании.

A.Savin Аэропорт Шереметьево, Терминал С

Сообщается, что 20 рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту «Шереметьево» отменены в связи со сложными погодными условиями. Время прибытия ещё 58 ресов изменено.

«В связи с последствиями ограничений работоспособности в аэропорту «Шереметьево» «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов на 2 декабря», — сказано в сообщении авиакомпании.

Уточняется, что отменены восемь рейсов на вылет и 12 — на прилет.

С учетом сложных погодных условий в Московском регионе, пассажирам рекомандовано отправляться в воздушные гавани при помощи аэроэкспрессов и, по возможности, избегать использования личного автотранспорта.

Согласно данным электронного табло, сейчас в «Шереметьево» отменены 48 рейсов различных авиакомпаний, ещё 15 задерживаются.

Напомним, за минувшие сутки в столичном регионе выпала треть месячной нормы осадков.