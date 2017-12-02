Вашингтон, 2 декабря, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, которого обвинили в даче ложных показаний и уже признавшийся в этом, дал согласие полностью сотрудничать со следствием. об этом накануне, 1 декабря, сообщили журналистам адвокаты Флинна.

Defense Intelligence Agency Генерал Майкл Флинн

Напомним, Флинн был членом команды Дональда Трампа ещё в период президентский гонки в 2016 году. После победы Трампа на выборах он был назначен советником президента по национальной безопасности. Однако на своем посту Флинну удалось продержаться не долго, уже в феврале 2017 года он был вынужден уйти в отставку со скандалом, поставившим крест на его дальнейшей политической карьере.

С подачи демократов Флинна обвинили в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Американские демократические СМИ утверждали, что Флинн якобы обсуждал с послом Кисляком снятие санкций США против России. Флинн эти обвинения отвергал. Российские власти признавали факт разговора Флинна с Кисляком, но утверждали, что содержание разговора было передано неверно.

Флинн уже давал показания по «российскому делу» и вроде бы про него начали забывать, но тут 1 декабря ему снова предъявили обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами.

Бывший советник признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. В данном случае это довольно серьезные обязательства. Так Флинн дал согласие на дачу письменных показаний под приясгой, прохождение проверки на детекторе лжи под контролем правительства, участие в операциях под прикрытием.