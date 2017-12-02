США, 2 декабря, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Американские СМИ занимаются демонизацией России, сообщил журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

ИА REGNUM Черная кошка в темной комнате

Выступая в Станфордском университете (штат Калифорния, США), Антонов заявил, что Москва обеспокоена манерой освещения информации американскими СМИ. Прежде всего, это касается расследования так называемого «вмешательства» Москвы в американские выборы.

«Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее нет, — заявил Антонов. — Это то, что делают СМИ в отношении России».

Российский посол отметил, что, по его мнению, проблемы последних американских выборов — результат противоборства республиканцев и демократов. Отношения Москвы и Вашингтона «стали заложником внутренних проблем между Демократической и Республиканской партиями».

Напомним, новое обострение российско-американских отношений связано с давлением Вашингтона на российские СМИ, в частности на Russia Today и Sputnik.

29 ноября американский Конгресс лишил журналистов RT аккредитации. В ответ российские депутаты инициировали запрет посещения здания Госдумы представителями американских СМИ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД РФ продолжает изучать проблемы с ограничением деятельности российских СМИ в США. При этом «в гонке запретов» Москва участвовать не стремится.