Тегусигальпа, 2 декабря, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Один человек погиб и более 20 ранены в результате стычек с полицией в городе Ла-Сейба (Гондурас), сообщает Financiero.

Holaciudad.com Полиция Гондураса

Уточняется, что погибший — представитель оппозиции. Акция протеста началась после выборов президента, которые состоялись 26 ноября.

Акция протеста коснулась и других городов. Так, в столице Гондураса пострадали десять человек, сообщает Heraldo.

Напомним, акции протеста инициированы оппозиционным кандидатом в президенты Гондураса Сальвадором Насраллой.

Оппозиция не признает предварительные итоги президентских выборов, согласно которым победил Хуан Орландо Эрнандес — действующий президент. Его оппонент Насралла получил на полтора процента меньше голосов.