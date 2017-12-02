В Гондурасе в ходе стычек с полицией погиб оппозиционер
Тегусигальпа, 2 декабря, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Один человек погиб и более 20 ранены в результате стычек с полицией в городе Ла-Сейба (Гондурас), сообщает Financiero.
Holaciudad.com
Полиция Гондураса
Уточняется, что погибший — представитель оппозиции. Акция протеста началась после выборов президента, которые состоялись 26 ноября.
Акция протеста коснулась и других городов. Так, в столице Гондураса пострадали десять человек, сообщает Heraldo.
Напомним, акции протеста инициированы оппозиционным кандидатом в президенты Гондураса Сальвадором Насраллой.
Оппозиция не признает предварительные итоги президентских выборов, согласно которым победил Хуан Орландо Эрнандес — действующий президент. Его оппонент Насралла получил на полтора процента меньше голосов.