Иркутская область, 31 января, 2007, 13:37 — ИА Регнум. Государственная комиссия по запасам (ГКЗ) зарегистрировала и поставила на госбаланс крупное газовое месторождение, расположенное в Иркутской области. Как сообщили 31 января корреспонденту ИА REGNUM в Федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра), Ангаро-Ленское месторождение расположено всего в 100 км от крупнейшего российского месторождения газа - Ковыктинского. Прогнозные показатели зарегистрированы на основе ООО "Петромир", владеющей лицензией на его разработку. Суммарная оценка запасов газа составила 1,221 трлн. кубометров, в том числе по категории С1 - 1,512 млрд. кубометров, по категории С2 - 1220,1 млрд. кубометров, извлекаемые запасы конденсата составляют 61,863 млн. тонн, в том числе по категории С1 - 0,077 млн. тонн, по категории С2 - 61,786 млн. тонн.

Ангаро-Ленское газоконденсатное месторождение открыто в 2006 году по результатам бурения поисковой скважины №3 и расположено в Жигаловском и частично в Усть-Удинском районах Иркутской области. ООО "Петромир" в Иркутской области имеет 3 лицензии: на Левобережный лицензионный участок (лицензия на поиск, разведку и добычу), Правобережный лицензионный участок (лицензия на поиск, разведку и добычу) и Ангаро-Ленский лицензионный участок (лицензия на геологическое изучение).

Ранее в 2004 году ООО "Петромир" открыло Левобережное месторождение по результатам бурения поисковой скважины №7 на Левобережном лицензионном участке.

Ангаро-Ленское месторождение расположено на трех лицензионных участках ООО "Петромир": Ангаро-Ленском, Левобережном, Правобережном и частично выходит за пределы лицензионных участков ООО "Петромир" на юге, востоке и севере.

"Петромир" пока не комментирует планы относительно разработки или продажи месторождения, однако, как сообщили ИА REGNUM в "Газпроме", Ангаро-Ленский нефтегазоносный бассейн учитывается Восточной программой в качестве ресурсной базы для развития газовой промышленности на Востоке России.