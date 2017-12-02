Лондон, 2 декабря, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Использование продукции компании «Лаборатория Касперского» запрещена в ряде британских структур, отвечающих за национальную безопасность, со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности Великобритании пишет Financial Times.

Michael Movchin Лаборатория Касперского

«Там, где предполагается, что доступ к информации со стороны России станет риском для национальной безопасности, не стоит выбирать антивирус базирующейся в России компании», — говорится в заявлении исполнительного директора ведомства Киарана Мартина.

Уточняется, что продукция «Лаборатории Касперского» не будет использована в тех структурах, которые работают в сферах внешней политики и обороны.

Напомним, 14 сентября Национальный центр кибербезопасности заявил, что «русские хакеры» в 2016 году атаковали британские СМИ, телекоммуникации и объекты энергетики.

В ноябре выяснилось, что в США на уровне разведки был создан вирус Hive, ворующий данные с зараженных компьютеров. Он маскируется под программный код антивирусов «Лаборатория Касперского».

Информация была опубликована на сайте WikiLeaks, и владелец лаборатории Евгений Касперский подтвердил ее.

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