Киев, 2 декабря, 2017, 02:55 — ИА Регнум. Задолженность украинских граждан за услуги ЖКХ по горячей воде и отоплению в октябре 2017 года выросла по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает со ссылкой на Госслужбу статистики Украины УНИАН.

Torange.biz Долги за газ

«Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в октябре 2017 года увеличилась на 4,2% по сравнению с показателем на конец сентября и составила 7,4 миллиарда гривен», — сообщает агентство.

При этом долги коммунальщикам за централизованное водоснабжение и водоотведение снизились на пять процентов — до двух миллиардов гривен. До 12,1 млрд гривен выросли долги за газ — на 11%.

Уточняется, что на прежнем уровне в три миллиарда гривен остается задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий. Та же ситуация — с долгами за вывоз твердых бытовых отходов: они не выросли, оставшись на уровне 400 миллионов гривен.

Также приводятся данные по уплате за электроэнергию: в октябре она составила 2,4 млрд гривен. Долги покрыты не полностью — на 92,2%, а сумма задолженности составила 3,5 млрд гривен.

«Всего в октябре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 4,3 миллиарда гривен, что составило 72,4% начисленных за этот период сумм», — говорится в сообщении.

Согласно данным украинского Госстата, на одного домовладельца за октябрь средние начисления за ЖКХ составили 803 гривны. В эту сумму входят счета за электричество — из расчета 150 кВт/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Европейская комиссия заявила, что Украина не получит третий из обещанных траншей в €600 млн: Киев пока выполнил не все условия Брюсселя.