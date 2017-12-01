Москва, 2 декабря, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Украина не справляется со своими обязанностями как председатель ПАЧЭС: нарушаются общепринятые нормы и принципы работы многосторонних организаций, не обеспечивается полноформатное участие делегаций в мероприятиях, нарушаются и базовые принципы парламентаризма. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России о скандале в парламентской Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

«По поступающей информации, на завершившейся 30 ноября в Киеве сессии Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС украинское председательство фактически отстранило делегацию армянских парламентариев от совместной работы над поправками к итоговой декларации по вопросам, носящим принципиальный характер. В результате армянская делегация в знак протеста была вынуждена покинуть зал заседаний», — говорится в заявлении.

«Становится очевидно, что Украина не справляется со своими обязанностями как председатель ПАЧЭС: нарушаются общепринятые нормы и принципы работы многосторонних организаций, не обеспечивается полноформатное участие делегаций в мероприятиях, нарушаются и базовые принципы парламентаризма», — отмечает МИД России, напоминая, что российская парламентская делегация приглашения на сессию Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС в Киеве не получила, что также нарушает порядок работы ПАЧЭС.

«К сожалению, эти нарушения прав делегаций происходят с молчаливого согласия остальных ее членов. Этот вопрос, как представляется, требует серьезной дискуссии в рамках Ассамблеи», — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.

В заявлении также подчёркивается, что украинские поправки были внесены в последний момент в заранее согласованный проект декларации и носили заведомо провокационный характер.

«Украинцы фактически злоупотребили своими председательскими функциями, «выкрутив руки» делегатам ПАЧЭС, и добились принятия явно не сбалансированных формулировок, выходящих за рамки экономической тематики, которой должна заниматься Парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества. Более того, итоговая декларация сессии, которая была приурочена к 25-летнему юбилею Ассамблеи и должна была быть пропитана объединительным духом, оказалась заложником деструктивных устремлений Украины», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании пятидесятой Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), которое проходило в Киеве, произошёл скандал, в результате которого армянская делегация в знак протеста покинула зал заседаний.

Как следует из заявления делегации Национального Собрания Армении в ПАЧЭС, до начала открытия сессии Ассамблеи, когда члены делегаций ждали в зале около часа, выяснилось, что по инициативе Генерального секретаря ПАЧЭС и руководителя украинской делегации главы всех делегаций были собраны для обсуждения какого-то вопроса. Только руководитель делегации НС РА не был приглашен на это обсуждение.

Позже выяснилось, что в итоге вышеупомянутого обсуждения в декларацию внесено изменение по существующим в регионе конфликтам, полностью противоречащее комплексному принципу международного права — неприменению силы и угрозы силы, территориальной целостности и праву народов на свободное самоопределение.

Речь идёт о 21-м пункте документа, в котором, как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, говорится, что конфликты в Черноморском регионе должны решаться на основании полного уважения территориальной целостности, независимости и суверенитета государств-членов ОЧЭС.

«Заявляем, что необходимо содействовать восстановлению территориальной целостности государств ЧЭС, признанных международными организациями, такими, как ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕП, как незаконно аннексированных», — говорится в поправке делегации Украины в декларацию.

Вице-президент ПАЧЭС, руководитель украинской делегации Людмила Денисова поздравила участников заседания с победой. «Поздравляю с победой! Наши усилия по восстановлению территориальной целостности поддержали большинство национальных делегаций ПАЧЭС», — заявила она.

Правда Денисова забыла сказать, что для достижения этой «победы» пришлось превратить ПАЧЭС в несерьёзную организацию с сомнительным имиджем, где делегацию одной из стран-участниц, а точнее России, могут не пригласить на ассамблею, а в тайне от другой делегации обсуждать поправки в итоговую декларацию.