Ереван, 2 декабря, 2017, 02:07 — ИА Регнум. В ходе прошедших 1 декабря слушаний в парламенте Армении, посвященных всеобъемлющему и расширенному партнерству Армения — Евросоюз, главным посылом армянских официальных лиц было то, что сотрудничество с Евросоюзом не повредит членству в Евразийском экономическом союзе, сообщает azatutyun.am.

parliament.am Парламентские слушания «Армения — ЕС: всеобъемлющее и расширенное партнерство»

Парламентские слушания были организованы по инициативе постоянных парламентских комиссий по внешним связям и вопросам европейской интеграции при содействии немецкого фонда Конрада Аденауэра. Этими слушаниями стартует процесс информирования общественности о подписанном 24 ноября в Брюсселе соглашении с Евросоюзом. Сколько денег выделил немецкий фонд для проведения слушаний в парламенте Армении не сообщается. На сайте фонда также отсутствует соответствующая информация.

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян в своем выступлении подчеркнул, что они хотят расширить сотрудничество с Евросоюзом, для этого у них есть и желание, и политическая воля, но они не собираются делать это за счет сотрудничества с другой страной или структурой.

«Мы не намерены строить и укреплять эти отношения за счет сотрудничества с какой-либо другой страной или структурой. Армения никогда не руководствовалась противопоставлением интересов своих партнеров, тем более друзей. Напротив, мы всегда стремились совмещать эти интересы», — сказал Баблоян.

Обращаясь к документу, Ара Баблоян сказал, что с Евросоюзом было подписано уникальное соглашение в том смысле, что Армения своим уникальным историческим, географическим и политическим положением становится мостом между Евросоюзом и Евразийским экономическим Союзом. По словам спикера парламента, соглашение с Евросоюзом создает серьезную основу для укрепления политического диалога и продолжения экономических и социальных реформ.

«Армения придает важное значение системе европейской безопасности, сотрудничая в различных форматах в рамках различных программ. Современная европейская система безопасности основана на своеобразном треугольнике — ЕС, ОБСЕ и НАТО. Причем ОБСЕ самый активный участник урегулирования нагорно-карабахского конфликта в лице сопредседательства Минской группы ОБСЕ — единственной структуры с международным мандатом по урегулированию конфликта. С другой стороны, для нас важнейшее значение имеет членство в ОДКБ, являющейся главным гарантом безопасности постсоветского пространства и СНГ. Республика Армения может наилучшим образом сбалансировать сотрудничество с этими двумя системами безопасности, в то же время играя определенную роль в содействии нивелированию существующих между ними проблем», — цитирует Баблояна официальный сайт парламента Армении.

Вице-премьер Ваче Габриелян, который координировал переговоры по экономическим и торговым вопросам подписанного документа, в свою очередь отметил, что подписание соглашения с ЕС является крупным достижением, которое будет способствовать укреплению политической, экономической стабильности и демократии в Армении, в то же время, подчеркнув, что этот документ совместим с другими уже взятыми на себя Арменией обязательствами.

«В рамках этой совместимости у нас есть возможность развивать отношения как в рамках Евразийского экономического союза, так и в рамках более глубокого соглашения с Европой», — сказал Габриелян.

Вице-премьер также отметил, что подписанное с Евросоюзом соглашение не является торговым соглашением, однако в нем также содержатся многочисленные регламентации экономических отношений, что означает, что речь идет не только о демократических реформах, документе содержит и экономические возможности.

«Мы являемся неотъемлемой частью и евразийского экономического пространства, и европейской цивилизации, и мы рассматриваем себя в этой логике — в логике «и-и», и я считаю, что этот факт уже очевидным образом считается достижением в политике с точки зрения обсуждающих эту логику», — сказал Габриелян.

На слушаниях выступил также заместитель министра иностранных дел Карен Назарян, который представил политическую составляющую договора с ЕС, подчеркнув, что в результате продлившихся 14 месяцев переговоров было получено амбициозное соглашение, на пути реализации которого «не будет никакого отклонения или дефицита политической воли».

Назарян отметил, что в документе нет ничего загадочного, он отражает многовекторную внешнюю политику Армении, совместим с обязательствами, взятыми на себя Арменией в различных форматах сотрудничества. «Могу утверждать, что он также находится в гармонии с межгосударственными отношениями нашей страны с ее стратегическими и традиционными партнерами», — сказал замминистра иностранных дел.

В парламенте выступил также глава делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский, подчеркнув, что подписанное в Брюсселе соглашение выгодно не только для Армении и стран-членов ЕС, но и для региона.

«В соглашении нет ни одного положения, которое может быть воспринято как направленное против кого-либо, это соглашение, которое предполагает всеобщий интерес. Я считаю, что оно может быть хорошим примером для других партнеров Евросоюза, которые, будучи вовлеченными в другие интеграционные форматы, могут развивать и укреплять наши отношения», — сказал посол ЕС, подчеркнув, что подписанный документ был приведен в соответствие с другими обязательствами Армении.

«Поэтому мы полны надежд на то, что гармоничный характер этого соглашения будет использован на пути его воплощения в жизнь», — сказал Петр Свитальский, подчеркнув, что документ дает возможность серьезного контроля со стороны гражданского общества, а также парламента.

«Мы надеемся, что и парламент Армении, и Европейский парламент будут очень активны в вопросе контроля за выполнением соглашения, выступая с новыми предложениями, что сделает это соглашение реальностью. Давайте докажем, что этот документ важен не только для правительства, чиновников или дипломатов, но и для простых людей, для народа. Я от имени делегации Евросоюза в Армении могу сказать, что мы не будем жалеть усилий для достижения ощутимых результатов», — заключил свое выступление посол ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября, в ходе саммита Восточного партнерства ЕС между Арменией и Евросоюзом было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Переговоры между Ереваном и Брюсселем вокруг Соглашения об ассоциации начались в июле 2010 года, что включало в себя также создание зоны свободной торговли, однако в сентябре 2013 года Армения объявила о вступлении в Евразийский экономический союз и таким образом соглашение подписано не было. В 2015 году Армения и Евросоюз начали новые переговоры вокруг нового соглашения. В марте этого года Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве было парафировано.

Как сообщается на сайте фонда имени Конрада Аденауэра, организация является политическим фондом, близким по своим основным принципам к одной из ведущих партий ФРГ — Христианско-Демократическому Союзу (ХДС).