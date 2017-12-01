Вашингтон, 2 декабря, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Сообщения о стрельбе в районе Белого дома не соответствуют действительности, сообщила полиция Вашингтона в Twitter.

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«Окончательный вывод: сообщения об активном стрелке необоснованны», — говорится в сообщении полицейского департамента.

Уточняется, что после проверки обстановка на месте предполагаемого ЧП безопасна.

Сообщение о стрелке появилось в микроблоге департамента два часа назад. Среди пользователей упоминалась версия о террористе.

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