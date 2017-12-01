«Ювентус» добился гостевой победы над «Наполи»
Рим, 2 декабря, 2017, 00:41 — ИА Регнум. 2 декабря на стадионе «Сан-Паоло» между командами «Наполи» и «Ювентус» был разыгран матч в рамках 15-го тура Серии А. Матч завершился минимальной победой «старой синьоры» 1:0.
Единственный мяч на 13-й минуте забил форвард сборной Аргентины Гонсало Игнуаин, пробив в дальний угол после разрезающей передачи Пауло Дибалы — 0:1.
Статистика матча («Наполи"/"Ювентус»)
Удары 16/6
Удары в створ 6/4
Владение 68%/32%
Фолы 8/5
Набрав 37 очков, «Ювентус» сократил отставание от «Наполи», который возглавляет турнирную таблицу, до 1 очка.
Составы на матч:
«Наполи»: Рейна, Руй, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Бенатиа, Асамоа, Пьянич, Дибала, Коста, Матуиди, Игуаин.
Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.
Предупреждения: Кьеллинеи — 23, Мертенс — 45, Руй — 59.
Голы: Игуаин 13 — 0:1.