Вашингтон, 2 декабря, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Распространяющие информацию о «планируемом» уходе Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США СМИ занимаются спекуляциями. Тиллерсон остается на своей должности, сообщил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«СМИ спекулировали, будто я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уйдет — это фейковые новости! Он не уходит, и хотя мы не согласны по определенным темам (окончательные решения принимаю я), мы хорошо работаем вместе, и Америка снова очень уважаема!» — написал Трамп.

Отметим, что Трамп использовал свое выражение FAKE NEWS, которым он обычно клеймит СМИ, распространяющие информацию, по его мнению, ложную и, как правило, скандальную.

Напомним, слухи о предстоящем уходе Тиллерсона распространила газета The New York Times. В публикации от 29 ноября говорилось, что в США скоро сменится госсекретарь: место Тиллерсона якобы займет нынешний директор ЦРУ Майку Помпео.

Администрация американского президента и Государственный департамент опровергли сообщения: Тиллерсон остается работать на своем посту.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Херез Науэрт признала, что между Трампом и Тиллерсоном есть несогласие по ряду политических вопросов, но они только помогают объективному принятию решений.

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