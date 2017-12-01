Вашингтон, 2 декабря, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Государственный департамент США анонсировал встречу государственного секретаря Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление накануне, 1 декабря, сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Сообщается, что Тиллерсон намерен встретиться с Лавровым на полях совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдёт в штаб-квартире организации в Вене (Австрия) 7 декабря.

Лавров и Тиллерсон прежде всего обсудят ситуацию на Украине и в Сирийской Арабской Республике.

При этом в Госдепартаменте не исключают, что дата встречи может измениться.

Напомним, последний раз главы внешнеполитических ведомств России и США встречались в начале ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Тогдна они тоже обсуждали сирийское урегулирование.