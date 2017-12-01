Тирасполь, 1 декабря, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Вадим Красносельский опроверг информацию о том, что ряд последних договоренностей между Молдавией и ПМР были достигнуты благодаря подключению к переговорам «теневого формата» — молдавского олигарха, лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и главы приднестровского холдинга «Шериф» Виктора Гушана. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Красносельский заявил на пресс-конференции в Тирасполе, что «те люди, которые подобное заявляют, либо совершенно не владеют информацией, либо искажают ее».

President.gospmr.org Вадим Красносельский

«По поводу того, что все решили олигархи… Нет! Это решение команды, в составе которой представители МИДа, члены рабочих групп, президент, советники. Тут даже выделить кого-то сложно, потому что все работали не покладая рук. Не стоит ставить под сомнение результат работы команды», — сказал он.

Цель появления такой информации, по словам Красносельского одна — «исковеркать, изолгать, опять пойти по пути раскола приднестровского общества, поставить под сомнение достигнутые договоренности». «Хочу предупредить тех, кто за этим стоит: не стоит с нами играть! Это кончится фатально для тех, кто эти игры начал. Я буду отстаивать интересы государства и независимость страны. Наш народ мудрый — разберется. Время расставит все на свои места», — подвел итог президент ПМР.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» и ряд молдавских изданий написали, что достигнутые в конце октября договоренности Молдавии и ПМР по ряду социально-экономических вопросов стали результатом личного вовлечения в переговоры Владимира Плахотнюка с молдавской стороны и Виктора Гушана с приднестровской.

Молдавия и Приднестровье договорились об открытии моста через Днестр в районе сел Гура-Быкулуй и Бычок. А 25 ноября в Бендерах переговорщики от Молдавии и ПМР Георгий Бэлан и Виталий Игнатьев подписали четыре соглашения об урегулировании проблем в образовании, связи и сельского хозяйства. Эти вопросы входят в так называемый пакет «Берлин плюс».