Одесса, Украина, 1 декабря, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Одессе совершили нападение на инкассаторов, похитив $120 тысяч. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Украина

По информации ведомства, два старших следователя и замначальника отдела следственного управления полиции Одессы, узнав о группе лиц одной из фирм, занимающейся перевозкой денежных средств в особо крупных размерах, спланировали совершить нападение на инкассаторов и завладеть деньгами.

С целью ограбления полицейскими был составлен поддельный протокол от вымышленного потерпевшего, у которого якобы выманили денежные средства лица, передвигавшиеся на машине инкассаторов.

По сфабрикованным материалам полицейские следователи начали уголовное производство, в рамках которого по согласованию с прокуратурой Одесской области получили ордер на обыск автомобиля.

«Позже заговорщики с привлечением бойцов полка особого назначения полиции Одессы остановили указанное авто на одной из улиц, уложили на землю водителя и пассажиров и провели обыск. Пока спецназовцы исполняли свою задачу, за их спинами следователи подбросили на заднее сиденье автомобиля сумку с оружием. Под протокол были «обнаружены и изъяты» магазин с 57 патронами к автомату Калашникова и пистолет «Зораки» с 8 патронами. При этом заговорщики похитили из автомобиля инкассаторов две сумки со $120 тысячами и спрятали их в своей машине», — говорится в сообщении.

Позднее преступная группа сотрудников полиции была задержана оперативниками Одесского управления внутренней безопасности Национальной полиции совместно с СБУ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Служебный подлог», «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Разбой».