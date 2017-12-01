Анкара, 1 декабря, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе намерен совершить «исторический визит» в Грецию, передает Reuters.

Эжен Делакруа. Сцена войны между турками и греками. 1856

По сообщению пресс-службы турецкого лидера, визит Эрдогана в Грецию будет проходить 7 — 8 декабря.

Президент Турции встретится с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Центральной темой обсуждений с греческим коллегой станет сделка по миграции.

Также в Греции Эрдоган посетит мусульман, компактно проживающих в провинции Фракия.

Поездка Эрдогана станет первым визитом президента Турции в Грецию за 65 лет. Обе страны имеют давнюю «историю плохих отношений».