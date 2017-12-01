Эр-Рияд, 1 декабря, 2017, 23:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал Ливан «разоружить» шиитское движение «Хезболла», передает Reuters.

Israel Defense Forces Оружие «Хезболлы»

«Ливан выживет и будет процветать, если вы разоружите Хезболлу, — заявил Адель аль-Джубейр. — Пока у вас в Ливане действуют вооруженные ополченцы, у вас не будет мира».

Глава саудовского МИДа отметил, что Ливан в настоящий момент «захвачен» шиитской группировкой, поддерживаемой Ираном.

Напомним, в начале ноября Саудовская Аравия была обвинена со стороны ливанских официальных лиц во вмешательстве во внутреннюю политику своей страны — после того, как премьер-министр Ливана Саад Харири, находившийся с визитом в Эр-Рияде, неожиданно подал в отставку.

По сообщениям саудовских СМИ, премьер-министр Ливана пошел на данный шаг из-за угроз со стороны Ирана и «Хезболлы». Однако сторонники Харири в Ливане заявили, что премьер-министр ушел в отставку под давлением саудитов.

Однако президент Ливана Мишель Аун отказался принимать отставку Харири «дистанционно». После возвращения в Ливан и беседы с президентом Саад Харири «передумал» уходить в отставку.

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