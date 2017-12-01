Москва, 1 декабря, 2017, 22:59 — ИА Регнум. В отделе внешних церковных связей Московского патриархата не стали комментировать заявления лидера неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета, отказавшегося от диалога с Русской православной церковью вслед за своим письмом патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

«Мы не будем подбрасывать хворост в этот костёр», — заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября пресс-служба Московского патриархата сообщила о получении письма от главы УПЦ КП. Послание было зачитано на Архиерейском соборе РПЦ и воспринято как шаг, направленный на «преодоление раскола и восстановление церковного общения».

Собор принял решение о создании специальной комиссии для дальнейшего диалога с представителями украинской церкви, отделившейся от канонической УПЦ Московского патриархата.

Однако позднее в УПЦ КП заявили, что единственный диалог, который Киев хочет и готов вести с Русской православной церковью, — это диалог о признании автокефалии. Сам Филарет заявил, что возврата в Московский патриархат «не будет никогда», так как наличие независимой автокефальной церкви является «аксиомой для Украины».

Напомним, раскол в Украинской православной церкви произошёл в 1992 году. В 1995 году бывший митрополит Киевский и всея Украины Филарет провозгласил себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины». Спустя два года он был отлучён от церкви и предан анафеме. На сегодняшний день УПЦ Киевского патриархата не признана ни одной из автокефальных православных церквей.

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