Женева, Швейцария, 1 декабря, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря ООН Марк Локок «призвал» международное в 2018 году собрать рекордные $22,5 млрд на оказание гуманитарной помощи десяткам миллионов человек по всему миру, передает Associated Press.

Julien Harneis Лагерь беженцев

В ходе своего выступления в Женеве Локок отметил, что $22,5 млрд помогут оказать гуманитарную помощь примерно 91 миллиону человек из 136 миллионов нуждающихся в разных странах мира.

Замгенсека ООН пояснил, что организация была вынуждена увеличить предварительные оценки необходимого количества гуманитарной помощи на 2018 год из-за роста числа пострадавших в локальных конфликтах.

По его словам, прежде всего гуманитарная помощь нужна в Йемене, где 20 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, а от семи до восьми миллионов находятся на грани голода.

Напомним, ситуация в Йемене резко ухудшилась из-за блокады, устроенной стране «правительственной коалицией», возглавляемой Саудовской Аравией с начала ноября.

Под давлением международного сообщества блокада, распространявшаяся и на гуманитарные грузы, была снята к середине ноября.

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