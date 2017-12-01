Вашингтон, 1 декабря, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн может получить по приговору суда до шести месяцев лишения свободы и штраф до $9,5 тыс., указано в опубликованном 1 декабря на сайте Минюста США досудебном соглашении сторон.

U.S. Department of Defense Майкл Флинн

Стоит отметить, что Майкл Флинн по условиям этого соглашения может понести наказание в виде $500 штрафа без тюремного заключения. Полгода тюрьмы и $9,5 тыс. штрафа указаны в качестве максимального наказания за неискренность на допросе в ФБР.

Напомним, 1 декабря экс-советнику президента Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну официально предъявили обвинения в даче ложных показаний ФБР по его встречам с российскими дипломатами и официальными лицами.

Флинн признал свою вину. Судебный приговор бывшему советнику Дональда Трампа может быть вынесен через три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении представителя Белого дома по этому вопросу 1 декабря было указано, что признание вины Флинном «не бросает тень ни на кого, кроме него самого».