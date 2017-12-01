Алтайский край, 15 июня, 2010, 13:30 — ИА Регнум. Барнаул остается лидером среди городов по уровню занятости в Алтайском крае, исключение составляет только г. Рубцовск. По данным Алтайкрайстата, уровень безработицы к трудоспособному населению в Барнауле за пять месяцев составил 1,5%. Об этом сегодня, 15 июня, корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-центре городской администрации.

Ситуация на рынке труда в городах региона характеризуется показателем - 2,1%, что более чем в половину ниже уровня безработицы в сельских районах - 4,6%. Ситуация на рынке труда в столице благополучнее, чем в других городах.

Исключение при этом составляет только Рубцовск, где уровень безработицы по данным краевой статистики за прошедший месяц снизился и теперь равен 1,3% (для сравнения в начале 2010 г. он составлял 1,8%).

В Барнауле в мае напряженность на рынке труда, т.е. число незанятых граждан на одно рабочее место, по данным Алтайкрайстата, снизилась с 3,2 до 1,1.