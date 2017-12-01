Москва, 1 декабря, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Свыше 100 авиарейсов задержано в столичных аэропортах за 1 декабря, свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписания».

Снегопад

По информации интернет-ресурса, наибольшее число задержанных рейсов приходится на аэропорт Шереметьево. В этой воздушной гавани отложены 86 авиарейсов. Еще 20 задержанных воздушных рейсов отмечено в Домодедово и восемь во Внуково.

Синоптики предполагают, что такие погодные условия продержатся до утра 2 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об ожидаемых 1 декабря снегопаде, порывах ветра и метели.

В связи с ухудшением погоды и осложнением дорожной обстановки поезда МЦК до конца 1 декабря будут двигаться с минимальными пятиминутными интервалами.