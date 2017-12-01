Москва, 1 декабря, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Архиерейский собор Русской православной церкви утвердил документ «О канонических аспектах церковного брака», в соответствии с которым православным христианам запрещается венчаться с еретиками, а также с гомосексуалами и людьми, сменившими пол. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Московского патриархата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. К венцу. Прощание. 1894

Согласно решению Архиерейского собора, РПЦ «категорически не признаёт союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством», как и другие формы сожительства, «не соответствующие определению брака как союза между мужчиной и женщиной», а также не допускает венчания лиц, «осуществивших так называемую смену пола».

Также в документе говорится о недопустимости венчания членов «еретических и раскольнических сообществ, враждебных Церкви и создающих угрозу её единству».

Вместе с тем Русская православная церковь «находит возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами Древних восточных церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при условии благословения брака в Православной церкви».

В данном случае желающим вступить в брак потребуется благословение епархиального архиерея в ответ на письменное прошение, которое «должно сопровождаться согласием неправославной стороны на то, чтобы дети были воспитаны в православной вере».

Помимо этого, согласно утверждённому документу, РПЦ не разрешает венчать лиц, находящихся в кровном или в духовном родстве (крестных родителей и детей), а также приёмных родителей с приёмными детьми. Не допускается венчание лиц, состоявших уже в трёх браках (как церковных, так и государственных) с момента своего крещения.

Также церковью запрещается венчание с людьми, признанными недееспособными в связи с психическим расстройством. Тем не менее решение о возможности вступления таких пар в брак может быть принято в исключительных случаях епархиальным архиереем.

Церковные браки должны совершаться при свободном согласии обеих сторон. «В тех случаях, когда священнослужитель затрудняется определить наличие или отсутствие препятствий к совершению таинства венчания, он должен либо самостоятельно обратиться к епархиальному архиерею, либо предложить желающим венчаться обратиться к епархиальной власти за разрешением возникшего недоумения и дозволением на совершение венчания», — говорится в решении Архиерейского собора.