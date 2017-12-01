Москва, 1 декабря, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Расслабляться и надеяться на «легкую прогулку» не стоит. Так прокомментировал итоги жеребьевки лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Сборная России сыграет на групповом этапе чемпионате мира по футболу 2018 года с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Об этом стало известно в результате жеребьёвки, которая прошла в Москве.

«Внимательно наблюдал за ходом жеребьевки финальной части чемпионата мира по футболу. Думаю, со мной согласятся многие поклонники футбола: по итогам распределения наша сборная явно не в «группе смерти», — отметил Миронов в соцсети.

В группе А вместе с Россией Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. В матче открытия чемпионата с Саудовской Аравией у сборной есть все возможности для победного старта, полагает депутат Госдумы. Главный соперник в группе — Уругвай, дважды чемпион мира.

«В целом у российской сборной есть шансы выйти в плей-офф, группа для нас вполне проходимая. Но расслабляться и надеяться на «легкую прогулку» не стоит. Это мировое первенство, где слабых соперников не бывает», — напомнил он.

Миронов уверен, что команды и Саудовской Аравии, и Египта, где есть очень сильные игроки, будут настойчиво бороться за выход в 1/8 финала, а затем нашу сборную могут ждать встречи уже с признанными фаворитами чемпионата, к примеру, в перекрестной группе В оказались испанцы и португальцы, рассуждает он.

«Независимо от прогнозов, я желаю нашим футболистам показать красивую, честную и, главное, результативную игру. Бороться с полной самоотдачей и волей к победе!» — заключил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что у болельщиков останутся незабываемые впечатления от чемпионата мира по футболу в РФ и от посещения такой огромной и многоликой страны.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.