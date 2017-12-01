Саранск, 1 декабря, 2017, 21:43 — ИА Регнум. В 2018 году Мордовия получит более 3 миллионов рублей федеральных субсидий на улучшение материально-технической базы региональных учреждений, подведомственных министерству культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ. Об этом заявила первый замглавы ведомства Светлана Баулина, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Советский плакат «Кино — в массы!» 1946

О выделении средств республике стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной прошедшему в Санкт-Петербурге VI Международному культурному форуму, в котором участвовала довольно многочисленная делегации республики.

Открыл форум президент РФ Владимир Путин.

«Культура представляет собой универсальный язык общения и взаимопонимания и имеет колоссальный ресурс для объединения людей вокруг высоких гуманистических целей… Именно культура сберегает и передает следующим поколениям самые важные, базовые ценности и ориентиры, позволяет связать прошлое, настоящее и будущее, сохранить самобытность и уникальность каждого народа», — подчеркнул глава государства.

Во время работы на 14 тематических секциях не только обсуждались актуальные вопросы и концепция дальнейшего развития культуры, но и устанавливались контакты между специалистами.

По мнению представителей культуры Мордовии, прошедший форум оказался достаточно продуктивным и полезным для республики. Были достигнуты договоренности о сотрудничестве с коллегами из других регионов, намечен ряд новых перспективных проектов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 ноября Путин подписал распоряжение, согласно которому Мордовия получит 150,516 млн рублей из президентского резервного фонда. Средства направят на ремонт зданий медицинских, культурных и образовательных организаций республики.

В региональном правительстве подчеркнули, что получение дотаций стало возможным благодаря поддержке Путина, которую глава Мордовии Владимир Волков получил в ходе встреч с президентом в 2017 году.