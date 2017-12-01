Москва, 1 декабря, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в городах России. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Финальная жеребьёвка чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России. Владимир Путин с президентом ФИФА Джанни Инфантино

Церемония жеребьёвки состоялась сегодня в Государственном Кремлевском дворце. Российский лидер приветствовал всех гостей и участников церемонии. Он отметил, что Россия с нетерпением ждет чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить все свое мастерство, показать настоящий большой футбол.

Путин выразил уверенность, что предстоящий чемпионат мира оставит незабываемые впечатления у тех, кто приедет в Россию поддержать свои команды. У иностранных болельщиков будет возможность соприкоснуться с российской культурой, историей и уникальной природой.

«И, конечно, смогут прочувствовать наше традиционное радушие и открытость, тем более что матчи чемпионата пройдут в 11 городах России, и у болельщиков будет возможность побывать сразу в нескольких регионах нашей страны — такой огромной и многоликой. То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто хоть раз приезжал в Россию», — подчеркнул президент.

Всех поклонников футбола, игроков и тренеров в России воспринимают как друзей, сказал Путин.

Российская сторона как организатор сделает все возможное для того, чтобы чемпионат мира стал настоящим спортивным праздником, ещё больше сплотил большую и дружную футбольную семью:

«Семью, для которой важнее всего сам спорт, дружба и честная борьба, ценности которой неподвластны никакой текущей конъюнктуре», — подчеркнул российский президент.

Путин считает, что в России любят футбол давно, крепко и всенародно. Он рассказал, что перед началом церемонии жеребьёвки провел встречу с выдающимися футболистами, которых знают многие поколения во всем мире. Именно благодаря таким игрокам футбол и стал очень популярной в мире игрой.

Президент выразил уверенность, что предстоящий чемпионат мира станет мощным фактором развития данного вида спорта, как в российских регионах, так и во всем мире, прежде всего в среде молодежи.

Также Путин напомнил, что победа в чемпионате мира по футболу, в отличие от жеребьевки команд, зависит не от воли случая, а от способности отдать все для выигрыша.