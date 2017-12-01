Москва, 1 декабря, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Складывается ощущение, что США специально провоцируют руководство Северной Кореи на ракетные запуски и испытания, заявил 1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью белорусскому телеканалу «СТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Глава МИД России отметил, что военные учения и политические заявления США и их союзников построены так, чтобы постоянно, без пауз, провоцировать ответные шаги Пхеньяна.

«Ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чин Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а чтобы он на них как бы сорвался, на их провокации. Поэтому, осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября СМИ Северной Кореи объявили об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд.

Напомним, Россия осудила новые запуски в рамках северокорейской ракетно-ядерной программы, а Белый дом и союзники США в очередной раз призвали усилить санкционное давление на КНДР.