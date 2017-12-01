Москва, 1 декабря, 2017, 21:25 — ИА Регнум. Несмотря на удачный расклад на жеребьевке чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, расслабляться сборной нельзя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об это заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

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Сборная России сыграет на групповом этапе чемпионате мира по футболу 2018 года с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Об этом стало известно в результате жеребьёвки, которая прошла в Москве.

Группа на первый взгляд очень удачная, но футбол есть футбол, отметил Дегтярёв.

«Игра есть игра. Расслабляться нам нельзя. На чемпионатах мира случались самые разные ситуации с непредсказуемыми итогами матчей. Поэтому пожелаем нашей сборной команде подготовиться к стартовым играм», — сказал парламентарий.

Глава комитета Госдумы также отметил уникальную ситуацию, когда страны — крупнейшие добытчики нефти в мире сойдутся в футбольном поединке. По мнению депутата, шансы на выход из группы у России есть, и они выше среднего.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что у болельщиков останутся незабываемые впечатления от чемпионата мира по футболу в РФ и от посещения такой огромной и многоликой страны.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.