Жуков, Калужская область, 1 декабря, 2017, 21:35 — ИА Регнум. В городе Жукове Калужской области впервые прошли торжественные мероприятия, посвященные 121-й годовщине со дня рождения четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова, сообщили 1 декабря в пресс-службе регионального правительства.

Константин Жуков. 1941

В области впервые празднуют день рождение маршала как региональную памятную дату. В мероприятии приняли участие руководители муниципальных органов власти, ветераны, школьники, кадеты, жители и гости города.

Торжественные мероприятия закончились митингом и праздничным концертом.

В рамках праздничной даты на родине Константина Жукова также прошли традиционные литературные чтения имени маршала. В музее имени маршала Советского Союза открылась праздничная выставка, а на мемориальном комплексе работала интерактивная площадка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля 2017 года на заседании Законодательного собрания Калужской области депутаты добавили в перечень памятных дат 1 декабря — день рождения уроженца Калужской области маршала Жукова.