Оксфорд, Великобритания, 1 декабря, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Группой библеистов Техасского университета в Остине обнаружена греческая копия документа гностического христианства, датируемого V веком, в котором описываются еретические откровения Иисуса Христа об Апокалипсисе, передаёт 1 декабря The Independent.

Иван Крамской. Христос в пустыне. 1872

Как сообщается, речь идёт о фрагменте новозаветного апокрифа, известного как «Первый Апокалипсис Иакова». Данный текст относится к раннехристианской литературе и отвергается церковью как еретический.

По информации издания, манускрипт был обнаружен специалистами в архиве Общества исследования Египта при Оксфордском университете. Документ является частью «Библиотеки Наг-Хаммади» — собрания коптских гностических текстов, которое было найдено в 1945 году в глиняном сосуде, закопанном близ поселения Наг-Хаммади в Египте.

Данные манускрипты представляют собой переводы греческих текстов, которые относятся к более раннему периоду — предположительно, к I—III векам. При этом лишь незначительная часть коптских текстов имеет греческие аналоги. В частности, «Первый Апокалипсис от Иакова» до настоящего времени был известен только в коптских переводах. В связи с этим находка представляет особый интерес для исследователей.

В найденной рукописи описываются тайные откровения Иисуса Христа, адресованные Иакову. В них Иисус рассказывает о Царствии Небесном и событиях будущего, в том числе о смерти самого Иакова. Текст также содержит учение о жизни и служении Христа и описывает беседы, которые, предположительно, велись между ним и его учениками.

Учёные подчёркивают, что автор копии не стал ограничиваться фрагментами оригинальной рукописи или её изложением, а переписал текст целиком.

При этом отмечается, что найденный манускрипт мог использоваться в образовательных целях — для обучения чтению и письму. Большая часть текста написана аккуратным и разборчивым почерком, предположительно, писарем-учителем, и разделена точками на слоги, что является необычным для древних рукописей, однако встречается в манускриптах, использовавшихся для обучения.