* запрещённая в России организация

Амстердам, 1 декабря, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Полиция Нидерландов сообщила об аресте боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Reuters.

Арест

Согласно заявлению полиции, членами группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являются двое из четверых сирийских мигрантов, задержанных ранее.

Стражи порядка выяснили, что арестованные террористы в 2012—2015 годах воевали в рядах «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, а позднее нелегально перебрались в Голландию.

Сообщается, что двое других сирийских беженцев подозреваются в правонарушениях, не связанных с терроризмом, — хранении запрещенного количества наркотических средств и использовании поддельных документов.

Напомним, группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в 2016 году переименованная в «Джебхат Фатх аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на данный момент является наиболее мощной радикальной исламистской группировкой, участвующей в войне в Сирии.

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