Севастополь, 1 декабря, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Арбитражный суд Севастополя признал недействительнымразрешение департамента архитектуры и градостроительства, выданное строительной фирме ООО «Севастопольстрой-Марина-де-люкс», которая начала возведение многоэтажных домов в зоне объекта культурного наседания федерального значения — «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». Об этом сообщили 1 декабря в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Alexxx Malev Севастополь. Национальный заповедник «Херсонес Таврический»

Прокуратура города проверила законность строительства домов, которые заняли площадь 4,9875 гектаров территории «Херсонеса Таврического», и выявила нарушения в сферах градостроительного законодательства и объектов культурного наследия.

Суд удовлетворил иск прокурора о недествительности разрешения на строительства. Решение суда направлено в исполнительные уполномоченные органы государственной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года на официальном сайте правительства Севастополя был размещен приказ правительства города о сносе на основании решения судов 50 капитальных строений, в том числе 10 жилых домов.

В список из 50 объектов вошли гостиницы, торговые павильоны, надземные этажи строений, пристройки к жилым домам, кафе и другие.

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