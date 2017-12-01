Вашингтон, 1 декабря, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Белый дом прокомментировал признание своей вины экс-советником президента Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном, сообщает 1 декабря газета «Известия».

U.S. Department of Defense Майкл Флинн (второй справа). 2012

В частности, в Белом доме заявили, что признание Флинна в даче ложных показаний «не касается и не бросает тень ни на кого, кроме него самого».

Напомним, Майкл Флинн 1 декабря в суде признался, что дал ложные показания о содержании своих разговоров с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком в декабре 2016 года. Флинн заявил, что на допросе в ФБР он отрицал, что в беседе с российским дипломатом призывал российские власти не принимать ответных мер на санкции Вашингтона против Москвы, хотя это было не так.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование «вмешательства России в американские выборы» до сих пор не обнаружило никаких доказательств этого «вмешательства», но уже стало инструментом внутриполитической борьбы в США.

Глава спецкомитета Конгресса США по расследованию «вмешательства России в выборы» Майкл Конуэй заявил, что это разбирательство должно продолжаться и в следующем, 2018 году.