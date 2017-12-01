Стамбул, Турция, 1 декабря, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест «бывшего» офицера ЦРУ Грэма Фуллера, передает Reuters.

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Турция обвиняет Фуллера — высокопоставленного сотрудника ЦРУ в отставке, бывшего заместителя председателя Национального совета США по разведке и аналитика RAND Corporation — в причастности к попытке госпереворота 2016 года.

Также турецкая прокуратура выдала ордер на арест ученого турецкого происхождения Анри Барки, который проживает в США.

Напомним, с момента попытки государственного переворота летом 2016 года в Турции были арестованы несколько десятков тысяч участников «заговора» против президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Главным организатором попытки госпереворота турецкое правительство считает радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в американском штате Пенсильвания.

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