Вашингтон, 1 декабря, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает смехотворными слухи о своей скорой отставке, которые с остервенением распространяют демократические американские СМИ. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает Associated Press.

DonkeyHotey Рекс Тиллерсон

Журналисты снова начали спрашивать Тиллерсона о том, не отправят ли его в скором времени в отставку.

«Это смехотворно», — ответил Тиллерсон журналистам, повторив эти слова дважды.

Эту реплику он бросил во время встречи с премьер-министром Ливии Фаизом аль-Сарраем, которая прошла сегодня в штаб-квартире Государственного департамента США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские СМИ, так или иначе подконтрольные Демократической партии США, уже давно распространяют слухи о том, что между государственным секретарем Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом существуют определенные противоречия, которые не находят разрешения.

Официально эти слухи никак не подтверждались.

Тем не менее в последние дни демократические американские СМИ стали публиковать информацию о том, что Тиллерсона якобы скоро отправят в отставку, а его место займет нынешний директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео. А главой ЦРУ, в свою очередь, станет сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон.

В Белом доме и Госдепе эту информацию пока не подтверждают.