Вашингтон, 1 декабря, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) дала разрешение двум чикагским срочным биржам Chicago Mercantile Exchange (CME) и CBOE Futures Exchange проводить торговые операции с фьючерсными контрактами на биткоин. Соответствующее заявление сделал сегодня, 1 декабря, глава CFTC Крис Джанкарло.

Биткоин

По словам Джанкарло, криптовалюта — это товар, который не похож ни на что, с чем раньше приходилось иметь дело финансовой системе. В связи с этим CFTC вела длительные переговоры с биржевыми операторами относительно предлагаемых ими контрактов.

В итоге CME, CBOE Futures Exchange, а также Биржа Cantor Exchange, которой разрешено предлагать инвесторам бинарные опционы на биткоин, согласились на значительное улучшение условий контрактов с целью защиты клиентов и сохранения порядка на рынках.

«Работая вместе с комиссией CME, CBOE и Cantor установили надлежащие стандарты для контроля контрактов на биткоин», — рассказал Джанкарло.

Глава регулятора подчеркнул, что участникам рынка стоит принимать во внимание тот факт, что рынок биткоинов и криптовалют в целом является нерегулируемым, и в возможности CFTC в плане его регулирования есть существенные ограничения.

«Есть опасения относительно волатильности цен и торговых практик на этих рынках», — отметил Джанкарло.

Ожидается, что биржи, которым разрешили торговлю фьючерсами на биткоин, будут отслеживать торговую активность на рынке биткоина, оценивать возможность рыночных манипуляций и сдвигов, связанных с быстрыми взлетами и падениями курсов, а также с перебоями в торгах.

«Инвесторам стоит помнить об очень высоких уровнях волатильности и рисках, сопровождающих торговлю подобными контрактами», — напомнил Джанкарло.

Напомним, курс биткоина за последний год вырос в несколько раз. Если в начале года биткоин стоил около $1000, то на этой неделе он стоил уже $11 395. При этом волатильность курса велика — на этой же недели биткоин падал ниже $9000.

Торги фьючерсами на биткоин стартуют 18 декабря. Суть нововведения в том, что игроки рынка берут на себя обязательства купить или продать определенное количество биткойнов по фиксированной цене в определенную дату.