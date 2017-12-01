Тюмень, 1 декабря, 2017, 20:17 — ИА Регнум. В Тюмени мировой суд признал вину ООО «Тюменское бюро кадастровых инженеров» за дачу взятки в крупном размере и наложил на организацию штраф в размере 20 млн рублей, сообщили 1 декабря в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Судом ранее установлено, что генеральный директор ООО с октября 2014 года по сентябрь 2016 года предал руководителю государственного предприятия Курганской области «Кургантехинвентаризация» взятки на общую сумму 5,457 млн рублей. Взамен директор ГУП предоставлял тюменскому руководителю коммерческой фирмы в субподряд выгодные договоры на выполнение кадастровых и других работ.

Для получения денег житель Кургана приезжал в Тюмень, где его с поличным задержали сотрудники УФСБ по Курганской области и сотрудники полиции Тюменской области.

Генеральный директор ГУП «Кургантехинвентаризация» был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «получение взятки» и приговорен к трем годам заключения условно с двухлетним испытательным сроком и штрафу в размере 2,728 млн рублей. Также у руководителя ГУП в пользу государства было конфисковано имущество общей стоимостью более 6 млн рублей, а также денежные средства в размере 795 тыс. рублей.

Уголовное дело против директора ООО было прекращено за активное сотрудничество со следствием. Однако в отношении самого общества было возбуждено дело об административном правонарушении и суд признал вину организации, оштрафовав её на 20 млн рублей.