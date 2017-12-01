Москва, 1 декабря, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Госавтоинспекция подтверждает право водителей транспортных средств осуществлять фото‑ и видеосъёмки общения с инспекторами ДПС в соответствии с новым регламентом. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба МВД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alex «Florstein» Fedorov Автомобиль ДПС

«Госавтоинспекция разъясняет, что инспектор не имеет права препятствовать такой видеозаписи», — говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, вопросы, связанные с возможностью осуществления съёмки, стали поступать после вступления в силу нового регламента в октябре 2017 года, в котором не оказалась прописана норма о запрете сотрудникам ГИБДД препятствовать использованию гражданами фото-, видео‑ и звукозаписывающей аппаратуры.

Многими автолюбителями и экспертами отсутствие данного пункта было воспринято как исключение из административного регламента такого права участников дорожного движения.

Между тем в МВД пояснили, что отсутствие такой нормы в документе «не ограничивает закреплённое в Конституции право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Ведомство также напомнило, что исчерпывающий перечень обязанностей, возложенных на полицию, определён федеральным законом «О полиции», согласно которому деятельность правоохранителей является «открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации».

«Таким образом, положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать участнику дорожного движения использование фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством оснований, в административном регламенте не содержится», — подчёркивают в МВД.

Основанием для инспектора ДТП потребовать прекратить съёмку может быть ситуация, когда водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору. Аналогичное правило действует, если в регионе введён режим контртеррористической операции, — в этом случае инспектор ДПС должен проинформировать об этом водителя и попросить выключить камеру.

Инспектор, в свою очередь, также имеет право вести съемку, причем не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон.

Сообщается, что указанные разъяснения были доведены до региональных подразделений ГИБДД.