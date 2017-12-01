Анкара, 1 декабря, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Власти США обязаны забрать у сирийских курдов всё оружие и боеприпасы, которые ранее были им предоставлены, заявил 1 декабря пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и независимость Курдистана

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Кроме того, пресс-секретарь президента Турции напомнил о том, что ранее в аналогичной ситуации в Ираке Вашингтон «потерял» следы вооружения, поставленного курдам.

«Мы помним, как ранее США потеряли следы оружия, поставленного в аналогичной ситуации в Ирак. Поэтому Вашингтон должен принять конкретные меры», — сказал Ибрагим Калын.

При этом пресс-секретарь турецкого президента добавил, что США не имеют права определять, какое оружие в руках курдов создаст угрозу для Турции.

«Лишь Турция вправе решать, что или кто угрожает её национальной безопасности», — заявил Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Белый дом обещал пересмотреть свою политику в Ближневосточном регионе. В Анкаре заявляли, что при этом шла речь о прекращении поставок оружия курдским вооруженным формированиям в Сирии.