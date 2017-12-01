Турция: США должны забрать своё оружие, ранее переданное сирийским курдам
Анкара, 1 декабря, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Власти США обязаны забрать у сирийских курдов всё оружие и боеприпасы, которые ранее были им предоставлены, заявил 1 декабря пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Кроме того, пресс-секретарь президента Турции напомнил о том, что ранее в аналогичной ситуации в Ираке Вашингтон «потерял» следы вооружения, поставленного курдам.
«Мы помним, как ранее США потеряли следы оружия, поставленного в аналогичной ситуации в Ирак. Поэтому Вашингтон должен принять конкретные меры», — сказал Ибрагим Калын.
При этом пресс-секретарь турецкого президента добавил, что США не имеют права определять, какое оружие в руках курдов создаст угрозу для Турции.
«Лишь Турция вправе решать, что или кто угрожает её национальной безопасности», — заявил Калын.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Белый дом обещал пересмотреть свою политику в Ближневосточном регионе. В Анкаре заявляли, что при этом шла речь о прекращении поставок оружия курдским вооруженным формированиям в Сирии.